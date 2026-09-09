Ante las críticas y los pedidos para destituirlo e interpelado por faltar a la verdad, el ministro del Interior, César Astudillo, tuvo ayer que “aclarar” que la inseguridad no es una “percepción” de la que acusó a los medios de comunicación.

“No es que los homicidios nos han sobrepasado, no han ensombrecido al país (…) Lo que pasa es que hay una percepción, eso es lo que tenemos, esa percepción mediática que nos ponen todos los días”, había declarado el lunes ante la Comisión de Defensa del Congreso.

Aclare

Ayer, avergonzado, Astudillo reconoció que su intención no fue minimizar los niveles de inseguridad existentes en el país.

El ministro sostuvo que cuando habló de “percepción” se refería al miedo y temor que experimenta la población frente a la criminalidad.

“Me he expresado mal. Estamos comprometidos en bajar esa percepción, esa percepción de terror que se tiene, porque es innegable que la población siente miedo, siente temor” ante la delincuencia, explicó.

Papelón

Astudillo agregó que “estamos trabajando mucho y muy fuerte” para conseguir resultados en la reducción de la criminalidad. “Yo quiero que baje a fin de año”, subrayó.

De lo que no se refirió es al papelón, en el Congreso, cuando, con los documentos que sus asesores le entregaron para responder a los legisladores, se le escuchó en micrófono abierto preguntar: “¿Y ahora cómo hago para leer toda esa huevada?”.

Astudillo prometió adelantar un plan de cambios y la reforma en la Policía, independientemente de la delegación de facultades.