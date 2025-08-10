El violento choque frontal entre un camión de carga y un ómnibus con pasajeros, en el centro oeste de Brasil, provocó la muerte de 11 personas y que 45 resulten heridas.

El accidente ocurrió en la carretera BR-163, cerca de la población de Lucas do Rio Verde, en el estado de Mato Grosso.

El conductor del camión, quien no tuvo culpa de lo sucedido, resultó con heridas leves.

Hechos

El accidente ocurrió a las 21:40 de la noche del viernes y, según la Policía Rodoviaria Federal (PRF, policía de carretera), el ómnibus que viajaba de la capital estatal Cuiabá a Sinop chocó de frente contra un camión que transportaba semillas de algodón.

Víctimas

“El accidente dejó 11 muertos”, indicó la PRF, que investiga el choque.

Los heridos fueron llevados a hospitales cercanos: 11 están en estado grave, 26 moderado y 8 leve, según la Policía.

Culpable

Según el superintendente Francisco Élcio Lima Lucena, el conductor del ómnibus se cruzó al carril contrario, lo que provocó el accidente.

El conductor Edmilson Ferreira habría salido de Cuiabá alrededor del mediodía con el bus con destino a Sinop (a 500 kilómetros de la capital) y, agotado, llevaba diez horas manejando. A Ferreira debieron amputarle un brazo y se encuentra en estado grave.