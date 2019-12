La anemia es una enfermedad que afecta a muchas personas en nuestro país, se origina por la falta de hierro en el organismo, y provoca la disminución de hemoglobina en la sangre, ocasionando fatiga, bajo rendimiento, entre otras consecuencias.

Sin embargo, balanceando la alimentación o incluyendo alimentos altos en hierro en nuestra dieta se puede evitar o combatir esta afección. Estos insumos los podemos encontrar en el mercado, en casa y a precios asequibles, es por ello, que la nutricionista Joana Terrones de la Clínica Anglo Americana, nos comparte opciones saludables ricas en hierro para potenciar tu cena durante estas fiestas de fin de año

1 ¡Qué rico es el cuy! En estas fiestas navideñas, las familias peruanas optan por tener pavo, pollo o lechón como plato central, pero otra buena opción es la carne de cuy, muy común en la sierra de nuestro país, ya que aporta un gran porcentaje de proteínas y es bajo en grasas.

La nutricionista Terrones recomienda consumirlo en preparaciones horneadas o guisos simples que es una alternativa más saludable.

2. Nuestro océano, proveedor de hierro. El Perú es el productor más grande del mundo en anchovetas, qué mejor forma de combatir la anemia a través de los elementos originarios de nuestro país. Además, en este grupo también encontramos el atún, caballa y sardina, que son fáciles de digerir y constituyen muy buenas alternativas para acompañar la cena navideña.

La nutricionista Terrones destaca que el consumo de pescados azules en niños favorece al crecimiento y desarrollo mejora la inteligencia, incrementa las defensas, mejora la visión y por su contenido en hierro ayuda a mejorar la hemoglobina. Por otro lado, destaca la importancia de incluir el pescado dentro de nuestro régimen alimenticio de 2 a 3 veces por semana.

3. Un acompañamiento diferente: camote glaseado. El camote es especialmente importante por la cantidad de vitamina A que contiene, ya que protege nuestro sistema inmunológico. Una de las principales causas de la anemia son las infecciones, por lo que esta hortaliza no puede faltar no solo en nuestro menú navideño, sino también en el cotidiano. Anímate a incluirlo en tu plato navideño en una preparación glaseada y no te arrepentirás.

4. El rompecabezas de tu ensalada. Dale un giro diferente a la clásica ensalada waldorf agregándole espinacas, cuya riqueza radica en su aporte de hierro. También, la incorporación de acelgas y alcachofas aumentan la fuente de este mineral en el delicioso acompañamiento. Te animamos a consumir de manera cruda verduras y frutas frescas ya que así aprovecharás la vitamina C para la absorción del hierro.

5. El superalimento: la quinua. Nativa del Perú, es un cereal rico en fibra y en proteínas vegetales de buena calidad. Es uno de los súper alimentos más conocidos en la actualidad que puedes convertir en ensaladas, combinándola con choclo, verduras verdes, queso fresco baja en grasas, tomatitos cherry, pecanas y un aliño de yogurt.