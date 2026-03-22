Mientras Israel anunciaba que continuarán sus ataques contra Irán durante la Pascua judía, entre el 1 al 9 de abril, 20 países europeos, además de Emiratos Árabes Unidos y Baréin, afirmaron que “están listos para contribuir a los esfuerzos para garantizar el paso seguro por el estrecho de Ormuz”.

“Condenamos con la mayor firmeza los recientes ataques de Irán contra buques mercantes desarmados en el golfo (Pérsico), los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones petroleras y gasísticas, y el cierre del estrecho de Ormuz”, declararon en un comunicado conjunto.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, afirmó: “Estamos a mitad de camino, pero la dirección es clara. Durante la Pascua judía, la festividad de la libertad, continuaremos luchando por nuestra libertad y nuestro futuro”.

Los objetivos

Según Israel, los principales objetivos son desmantelar el régimen de los ayatolás, destruir las capacidades de misiles balísticos y poner fin al programa nuclear del país persa.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que está considerando “reducir gradualmente” la presencia militar en Oriente Medio, porque está “muy cerca” de sus objetivos.

Ayer, las fuerzas israelíes lanzaron nuevos ataques en Beirut y Teherán, mientras Irán disparó proyectiles contra las bases militares estadounidenses y ciudades como Tel Aviv y Haifa.

Por su parte, Irán advirtió a los Emiratos Árabes Unidos que no permitan que se lancen ataques desde su territorio.

Israel denunció que el régimen de Irán lanzó un misil de largo alcance, capaz de llegar a Londres, París o Berlín.