ientras Estados Unidos se prepara para interceptar más barcos que transportan petróleo venezolano tras la incautación de un carguero hace unos días, el régimen de Nicolás Maduro acusó al gobierno de Donald Trump de pretender hacer una guerra en Latinoamérica y el Caribe.

Según fuentes de la agencia Reuters se esperan más intervenciones directas de Estados Unidos en las próximas semanas contra barcos que transportan petróleo venezolano en medio de la acumulación militar a gran escala en el sur del Caribe como una medida de presión contra el dictador Nicolás Maduro.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo buques sancionados navegan por los mares con petróleo del mercado negro, cuyas ganancias alimentarán el narcoterrorismo de regímenes rebeldes e ilegítimos en todo el mundo”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Según las fuentes, una reducción o suspensión de las exportaciones de petróleo venezolano, principal generador de ingresos, afectaría las finanzas del gobierno de Maduro.

TIEMBLAN. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, pidió “al pueblo de los Estados Unidos escuchar el clamor de paz y la necesidad de resolver los conflictos a través del diálogo, de la política y no a través de la guerra”.

Las fuerzas estadounidenses monitorean los petroleros en el mar y algunos buques en puertos venezolanos.