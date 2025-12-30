Ante el bloqueo petrolero que sufre y la amenaza de bombardeos estadounidenses sobre territorio de Venezuela, el presidente de este país, Nicolás Maduro, trata de negociar con Donald Trump su salida segura del país

España es uno de los destinos preferidos del venezolano, reveló el reconocido diario español ABC.

El referido medio indicó que el entorno de Maduro propone, para dirigir la transición en Venezuela, al general Miguel Rodríguez Torres, a quien José Luis Rodríguez Zapatero -expresidente del gobierno español- sacó de prisión y llevó a España.

Maniobra

La maniobra se intensificó por canales discretos, con cautela, y fuentes consultadas por ABC sitúan en ese terreno una aproximación del entorno chavista a figuras cercanas a Trump, en un intento de explorar una salida pactada de Maduro del poder que garantice su seguridad personal y preserve, en lo esencial, la arquitectura del régimen, según el diario español.

El mensaje habría circulado a través de intermediarios y alcanzado a Richard Grenell, exembajador de Estados Unidos en Alemania y exfuncionario con acceso directo al entorno de Trump.

¿Amenazados?

En tanto, familiares de los reos políticos recién liberados en Venezuela denunciaron que el régimen amenaza con ejecutar a reclusos si Estados Unidos lanza una ofensiva militar en Venezuela.Se les advirtió que serían ejecutados en prisión si atacan a Maduro y “si denuncian o hablan con la prensa”, los volverían a apresar, al igual que a sus familias.

Además, ante el bloqueo petrolero, Venezuela activó “todos los sectores productivos para llevar los alimentos” a la población.