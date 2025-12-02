El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció a Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y su hijo un paso seguro fuera del país a cambio de su renuncia inmediata y el abandono del poder, oferta que el mandatario de Venezuela rechazó al poner otras condiciones adicionales.

La propuesta se presentó como la última oportunidad para evitar una escalada militar que ya incluye preparativos para operaciones terrestres estadounidenses en territorio venezolano.

El senador republicano Markwayne Mullin reveló que Trump ofreció a Maduro la posibilidad de exiliarse en Rusia u otro país.

Diálogo

La conversación, entre Trump y Maduro, que según The New York Times ocurrió la semana pasada e incluyó al secretario de Estado Marco Rubio, fracasó por profundas diferencias.

De acuerdo con el Miami Herald, Estados Unidos exigió la salida inmediata de Maduro y sus principales aliados para permitir el retorno de la democracia, mientras Caracas propuso entregar el control político a la oposición, pero mantener el mando de las Fuerzas Armadas, con un esquema similar al aplicado en Nicaragua en 1991.

Rechazo

“Primero, Maduro solicitó una amnistía global por cualquier delito que él y su grupo hubieran cometido, y esta fue rechazada”, explicó una fuente al Miami Herald.

La segunda discrepancia fue precisamente la pretensión de conservar el control militar, que Washington comparó con el “modelo cubano” que permitió a gente de Daniel Ortega seguir en el poder real.

El tercer punto fue el plazo, ya que la Casa Blanca exigió la renuncia inmediata y Maduro se negó.