La ola de frío con temperaturas invernales extremas provocó ayer caos en Europa, en particular en Francia, donde cinco personas murieron por una nevada que cubrió el país.

Un gélido temporal de frío ártico mantiene en alerta gran parte de Europa y provoca alteraciones en aeropuertos y redes de transporte público, cierres de colegios o inundaciones en Escocia, Países Bajos, Francia, Italia y España.

Muertes

Tres personas murieron en accidentes causados por el hielo en el suroeste de Francia y un taxista falleció en el hospital después de desviarse hacia el río Marne, en la región de París. Otro conductor también perdió la vida el lunes al este de París tras una colisión con un vehículo.

En la capital francesa, la nevada convirtió buena parte de las aceras en pistas de hielo obligando a los peatones a moverse por las traicioneras calles y adoquines helados, lo que provocó accidentes con caídas.

Al otro lado del Canal de la Mancha, en el Reino Unido, el termómetro cayó a -12,5 °C durante la noche en Norfolk, en el este de Inglaterra.

Transporte

Países Bajos registró temperaturas por debajo de -10 °C que paralizaron los trenes el martes por la mañana. El aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam experimentó un segundo día de cancelaciones, con más de 400 vuelos anulados el martes.

Hungría también afrontó un segundo día nevadas el martes, con algunas carreteras y ferrocarriles intransitables, especialmente en el noreste del país.

Muchos hospitales y centros de salud de Europa se hallan abarrotados por pacientes con enfermedades respiratorias debido al frío.