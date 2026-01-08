Una intensa masa de aire polar mantiene bajo alerta a gran parte de Europa y, con zonas cubiertas de nieve e inundadas, genera problemas en aeropuertos y sistemas de transporte público que han acabado cerrados igual que centros educativos.

En la capital de Bosnia, Sarajevo, una mujer murió cuando una rama de árbol cargada de nieve le golpeó la cabeza; muerte que se suma a las cinco en Francia debido a accidentes carreteros por las pistas resbaladizas debido a la nieve.

Un temporal de nieve de alcance poco común interrumpió el tráfico aéreo y terrestre ayer en los Países Bajos con la cancelación de cientos de vuelos en los principales aeropuertos y graves perturbaciones en el transporte ferroviario y por carretera.

Transporte

En el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, uno de los más grandes de Europa, se cancelaron al menos 700 vuelos debido a la nieve y al viento. Más de mil personas pasaron la noche en la terminal, donde se instalaron catres para que duerman.

En Inglaterra, las nevadas interrumpieron el transporte por carretera, ferroviario y aéreo y obligaron a cerrar cientos de escuelas en las regiones del norte. Los lagos de Londres se congelaron por el frío.

Nieve

En Roma (Italia) cerraron el acceso a parques, luego de que dos pinos se vinieron abajo por el peso de la nieve. En Francia, París concentró la mayor parte de las dificultades. Más de 100 vuelos fueron anulados en los aeropuertos y carreteras quedaron bloqueadas.

Centros educativos en varias ciudades europeas pasaron a la educación remota por los temporales de nieve y el frío.