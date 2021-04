A comienzos de abril, Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos mencionó que las personas que están vacunadas contra la COVID-19 nunca se infectan o transmiten el virus a otros. Sin embargo, científicos advierten que se deben tener los mismo cuidados sanitarios después de vacunarse pues aún se continúan realizando investigaciones sobre el tema.

Por su parte, un vocero de la agencia mencionó en una entrevista al The New York Times que las declaraciones de la directora son generales y “es posible que algunas personas que están completamente vacunadas pudieran infectarse de COVID-19. La evidencia no es clara sobre si pueden propagar el virus a otras personas. Continuamos evaluando la evidencia”.

Por ello, científicos precisan que es más difícil que las personas vacunas se infecten. Pero, advierten que, “no hay que pensar ni por un instante que no pueden infectarse”, según Paul Duprex, director del Centro de Investigación de Vacunas de la Universidad de Pittsburgh.

El CDC, aclara los comentarios de Rachel Maddow en televisión y aseguran que se refería a datos de la vacuna de Moderna o de Pfizer-BioNTech que tiene una efectividad de 80% para prevenir la infección y dos dosis eran un 90% efectivas.

Los comentarios indicaban que las personas después de inocularse tenían protección total: “Nuestros datos de los CDC en la actualidad sugieren que las personas vacunadas no portan el virus, no se enferman y eso no es solo en los ensayos clínicos, también en los datos en el mundo real”, dijo Walensky, en televisión.

Ensayos clínicos

Se sabe que los ensayos clínicos de las vacunas se diseñaron solo para evaluar si las vacunas evitaban un caso grave y la muerte. Sin embargo, la investigación de los CDC el 29 de marzo llegó a la conclusión de que las vacunas también son extremadamente eficaces en prevenir la infección.

Para el estudio se reclutó a 3950 trabajadores de la salud, socorristas y otras personas con riesgo alto de contagiarse. Los participantes se tomaron el hisopado cada semana y enviaron las muestras para realizarles pruebas, lo que permitió a los investigadores federales rastrear todas las infecciones, sintomáticas o no. Dos semanas después de la vacunación, la gran mayoría de personas vacunadas seguían libres de virus, descubrió el estudio.

Asimismo, los datos de seguimiento de los ensayos clínicos respaldan ese hallazgo. En resultados difundidos por Pfizer y BioNTech el 31 de marzo, por ejemplo, 77 personas que recibieron la vacuna se infectaron con el coronavirus, en comparación con 850 personas a las que se les suministró el placebo.

“Claramente, algunas personas vacunadas sí se infectan”, dijo Paul Duprex. “Estamos deteniendo los síntomas, mantenemos a las personas fuera de los hospitales. Pero no estamos haciéndolas completamente resistentes a una infección”.

Por otro lado, el número de personas vacunadas que se infectan es probable que sea más alto entre quienes reciben las vacunas elaboradas por Johnson & Johnson y AstraZeneca, que tienen una eficacia menor, dijeron los científicos.

Las cifras van en aumento en todo el mundo, por ello es importante que las personas inmunizadas continúen protegiendo a aquellos que todavía no han sido inoculados contra el virus, afirmaron expertos.

Asimismo, Moore instó a que, “las personas vacunadas no deberían tirar sus cubrebocas en este momento”, añadiendo que, “esta pandemia no ha terminado”.

