En el último día de su gira por Francia, el papa León XIV cumplió este lunes una agenda enfocada en la paz, la reconciliación y la necesidad del diálogo contra la “matanza inútil” en guerras.

En un encuentro interreligioso en Metz, el papa instó a evitar la espiral de tensiones globales y abogó por un “diálogo paciente” para superar la guerra de Rusia contra Ucrania y por la valentía en las negociaciones de paz.

Relaciones “bárbaras”

“Hoy en día, las relaciones entre las personas y entre los Estados son cada vez más bárbaras”, lamentó el papa , al tiempo de defender una Europa unida y pacífica.

El papa indicó que el derecho internacional y el multilateralismo son el mejor antídoto frente a toda voluntad de dominio que apueste por los conflictos, y alertó contra la “ilusión del rearme” ante las diferencias.

Eutanasia

Tras reclamar la protección incondicional de la vida y el rechazo de cualquier forma de eutanasia, el santo padre pidió a Europa “integrar” a los migrantes en “esta nueva etapa de su historia”.

En una cita privada con víctimas de abusos del clero francés, recalcó que la Iglesia católica tiene una “responsabilidad particular de acompañarlas y ayudarlas a buscar la sanación”.

León XIV reclamó vías legales y seguras para quienes huyen de guerras y pobreza, y llamó a preservar el diálogo entre culturas.