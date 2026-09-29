La presidenta Keiko Fujimori suscribió ayer el decreto supremo que pone en marcha el incremento progresivo de la remuneración mínima vital (RMV) o sueldo mínimo hasta alcanzar los S/1300 que prometió en su mensaje del 28 de julio.

En una primera etapa, con el aumento de S/100, el sueldo mínimo pasará de S/1130 a S/1230 a partir del próximo 1 de octubre para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

Durante el primer semestre de 2027, sin fecha definida, se contempla un segundo incremento de S/70 que requerirá de un nuevo decreto supremo para que el sueldo mínimo llegue a S/1300 y el aumento total alcance los S/170.

Decreto de aumento

La suscripción del decreto se realizó en Palacio de Gobierno con la participación del premier Luis Galarreta; y los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, y de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.

Cuba reveló que el incremento del sueldo mínimo se acompaña de un bono transitorio de S/100, por única vez a pagarse en octubre, para las microempresas de 2 a 10 trabajadores donde se paga la RMV a alrededor de 300 mil de sus empleados.

Desde noviembre, las microempresas asumirán el aumento.

Trabajadores desmienten a Sheput

Sheput aseguró que trabajadores y empleadores, reunidos “por primera vez en este siglo” en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), llegaron a un “consenso unánime” respecto “acompañar la decisión de la presidenta” en el monto de S/1300.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) señaló que no asistió a la sesión del Consejo Nacional del Trabajo donde se trató el alza del sueldo mínimo. “Es mentira. Son falsas las declaraciones de Sheput”, advirtió.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) se señaló que “eso no es cierto, no existe acuerdo”.

“La última reunión no tuvo quórum y fue convocada vulnerando la institucionalidad del Consejo Nacional del Trabajo. Nosotros exigimos que (el aumento) sea en una sola armada”, indicó.

Empleadores se imponen

Según ambas centrales sindicales, los únicos gremios que estuvieron en el Consejo Nacional del Trabajo fueron la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP).

En Canal N, el secretario general de la aprista CTP, Fidel Buitrón, se mostró conforme con cómo el gobierno fujimorista aprobó el alza del sueldo mínimo y el monto.

Reveló que los empleadores se opusieron a subir el sueldo mínimo a S/1300 en un solo decreto, este año, como pedían los trabajadores, por lo cual se esperará al 2027 como ha aprobado el Gobierno de Keiko Fujimori.