Tras recibir más ataques de Donald Trump por su defensa a la paz en Medio Oriente, el papa León XIV advirtió, en palabras que parecían dirigidas al presidente de Estados Unidos, que Dios “no está con los malvados, los prepotentes y los soberbios”.

En su segundo día en Argelia, en un centro para ancianos en Annaba, donde fue obispo San Agustín, dijo que “Dios habita aquí, porque donde hay amor y servicio, allí está Dios”.

Destacó que “el Señor, desde el cielo, viendo una casa como esta, donde se busca vivir juntos en fraternidad, puede pensar: ¡pues hay esperanza! Sí, porque el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras”.

Nada con prepotentes

“Pero el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su Reino de amor y de paz, cada día”, enfatizó como para Trump, impulsor de la guerra estadounidense-israelí contra Irán.

La Conferencia Episcopal Peruana respaldó al papa en su llamado a la paz y rechazo a la guerra con “un sí al diálogo sincero”.

Trump

Antes, Trump atacó de nuevo al papa que llama a la paz y pide acabar la guerra en Medio Oriente.

“No entiende, y no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando. No entiende que en Irán mataron a 42,000 manifestantes el mes pasado”, refirió sin indicar la fuente de esa cifra.

Atacó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por calificar de “inaceptables” sus palabras “dirigidas al santo padre”. “La inaceptable es ella”, acotó Trump.