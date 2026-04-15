¿Donald Trump no está con Dios?, Dios no está con los prepotentes.
¿Donald Trump no está con Dios?, Dios no está con los prepotentes.

Tras recibir más ataques de Donald Trump por su defensa a la paz en Medio Oriente, el papa León XIV advirtió, en palabras que parecían dirigidas al presidente de Estados Unidos, que Dios “no está con los malvados, los prepotentes y los soberbios”.

En su segundo día en Argelia, en un centro para ancianos en Annaba, donde fue obispo San Agustín, dijo que “Dios habita aquí, porque donde hay amor y servicio, allí está Dios”.

Destacó que “el Señor, desde el cielo, viendo una casa como esta, donde se busca vivir juntos en fraternidad, puede pensar: ¡pues hay esperanza! Sí, porque el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras”.

Nada con prepotentes

“Pero el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su Reino de amor y de paz, cada día”, enfatizó como para Trump, impulsor de la guerra estadounidense-israelí contra Irán.

La Conferencia Episcopal Peruana respaldó al papa en su llamado a la paz y rechazo a la guerra con “un sí al diálogo sincero”.

Trump

Antes, Trump atacó de nuevo al papa que llama a la paz y pide acabar la guerra en Medio Oriente.

“No entiende, y no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando. No entiende que en Irán mataron a 42,000 manifestantes el mes pasado”, refirió sin indicar la fuente de esa cifra.

Atacó a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por calificar de “inaceptables” sus palabras “dirigidas al santo padre”. “La inaceptable es ella”, acotó Trump.