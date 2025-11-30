El avión en que viaja el papa León XIV es uno de los seis mil Airbus afectados e inmovilizados por fallos en el control de vuelo, que podría hacerlo caer a tierra en pleno vuelo.

Por ello, un técnico de la fabricante viajó de urgencia a Estambul (Turquía) para cambiar un componente de la aeronave y que el sumo pontífice peruano-estadounidense pueda volar este domingo al Líbano para continuar con su gira, sin correr peligro como lo hizo sin saberlo desde Roma a Turquía.

De acuerdo con información confirmada por la aerolínea operadora y por Airbus, la aeronave presentó un problema en el sistema de control de vuelo, el mismo que ha motivado alertas y revisiones masivas a nivel internacional.

Módulo informático

El fallo está relacionado con un módulo informático susceptible a errores cuando confluyen ciertas condiciones de radiación solar intensa y configuraciones recientes de software. Esta vulnerabilidad puede provocar la corrupción de datos críticos asociados a los mandos principales del avión.

En el caso del vuelo papal, técnicos enviados desde Roma se trasladaron a Estambul para reemplazar un monitor del sistema de control de vuelo y realizar la actualización correspondiente. La intervención duró solo unas horas, tras lo cual el equipo confirmó que la aeronave se encontraba nuevamente operativa y apta para continuar su itinerario hacia Beirut.

Peligro

La falla técnica afecta a más de 6000 aviones de la familia A320, lo que ha generado demoras y ajustes operativos en múltiples aerolíneas alrededor del mundo. Airbus instruyó a todos los operadores a ejecutar de inmediato las inspecciones y actualizaciones requeridas. En la mayoría de los casos, la corrección implica intervenciones breves, aunque ciertos modelos más antiguos necesitan reemplazos de hardware adicionales.

La alerta global se intensificó tras un incidente ocurrido semanas atrás, cuando un A320 experimentó una pérdida abrupta de altitud en Estados Unidos, hecho atribuido al mismo error de control de vuelo.