La Policía ecuatoriana liberó a un hombre y una mujer peruanos que habían sido secuestrados en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, y por los que a sus familiares en el Perú pedían 100,000 dólares (50 mil por cada uno) para mantenerlos con vida.

Los delincuentes tenían amenazados de muerte a los peruanos que corrieron peligro de muerte.

Lo peruanos habían llegado al país por turismo y estaban hospedados en un barrio del norte de la ciudad, desde donde tomaron un taxi para hacer un recorrido y fueron interceptados por varios sujetos que iban en un mototaxi.

Pagar o morir

Según el mayor Fredy Guzmán, “a los peruanos les retienen sus teléfonos y se comienzan a comunicar con sus familiares para pedirles 50,000 dólares por cada uno de ellos”.

Las investigaciones del caso llevaron a los agentes policiales a realizar seis allanamientos en la zona de Nueva Prosperina, una de las más violentas del país, donde encontraron a los secuestrados y detuvieron a tres personas por su presunta participación en el hecho, entre los que estaba un adolescente.

Secuestradores en la vía pública, a poco de ser detenidos en Ecuador.

Antecedentes

El mototaxi que habría sido utilizada para el secuestro también fue decomisado.

Guzmán señaló que uno de los detenidos registra tres antecedentes penales por tenencia y porte de armas de fuego, y que el menor de edad ya había sido aislado en dos ocasiones por el delito de robo a personas.