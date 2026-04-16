Una hecatombe económica mundial, que dispararía el precio del crudo a 150 dólares por barril, provocaría Irán su cumple con su amenaza, lanzada ayer, de cerrar por completo el comercio en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y el Mar Rojo si Estados Unidos (EE.UU.) continúa bloqueando el estrecho de Ormuz.

El bloqueo naval estadounidense que sigue en todos los puertos iraníes constituye una violación del alto el fuego, indicó el máximo mando militar de Irán.

Todo se da cuando EE.UU. confirmó que en el Golfo Pérsico perdió un dron de vigilancia de alta altitud MQ-4C Triton, de 400 millones de dólares.

Advertencia

“Nuestras fuerzas armadas no permitirán el comercio a través del Mar Rojo si continúa el bloqueo naval. No permitiremos ninguna exportación ni importación en el Golfo Pérsico ni en el Mar de Omán si continúa el bloqueo estadounidense”, indicó, al señalar que si EE.UU. mantiene el bloqueo naval, “esto será el preludio de una violación del alto el fuego”.

En tanto, EE.UU. enviará miles de soldados adicionales a Medio Oriente para presionar a Irán y lograr un acuerdo para poner fin a la guerra, reveló el diario estadounidense Washington Post.

Fuerza militar

Seis mil soldados del portaaviones USS George H.W. Bush y otros buques de guerra podrían desplegarse en la región a finales de mes, coincidiendo con que el 22 de abril vence el alto el fuego de dos semanas.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, recalcó que es “crucial y urgente” que se restaure la “libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz, bloqueado a la fecha por los estadounidenses.