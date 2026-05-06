Horas luego de ser extraditado desde su país, el peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, negó ayer ante el Poder Judicial de Argentina su participación en el cruel asesinato de tres mujeres que se le atribuye.

Hasta 50 años de prisión se le podría imponer a “Pequeño J”, no cadena perpetua, por haber sido extraditado, dice la ley. Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, afronta un proceso en que tiene todas las de perder.

Ante el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Morón, se le tomaron sus generales de ley y se le interrogó inicialmente en la causa que se le sigue por el triple crimen, perpetrado en septiembre del año pasado en el barrio de Florencio Varela.

A través de Zoom

Un día después de ser extraditado a la Argentina desde Perú, donde había sido detenido a fines de 2025, “Pequeño J” habló a través de la plataforma de video a distancia Zoom, desde el penal de Marcos Paz, donde se halla recluido.

La ocasión sirvió para negar toda complicidad en el secuestro, la tortura y el subsiguiente asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, los que se le atribuyen.

Víctimas

Tony Valverde, conocido como “Julio” en el Bajo Flores, es procesado como coautor de las torturas a las primas Brenda y Morena, de 20 años, y su amiga Lara, de 15.

Aunque niegue todo, “hay testigos que ubican a Valverde en la casa durante el crimen”, refirió una fuente de la investigación al portal Infobae.

Celeste González Guerrero, imputada por encubrimiento capturada mientras limpiaba la casa de Villa Vatteone, en el partido bonaerense de Florencio Varela, donde asesinaron y enterraron las tres víctimas, ha confirmado la responsabilidad de “Pequeño J”.