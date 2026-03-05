En medio de la guerra de los aliados Estados Unidos (EE.UU.) e Israel contra la República Islámica de Irán, los peruanos que residen en territorio israelí sienten el impacto de los bombardeos, pero se niegan a salir hacia Perú, incluidas las dos familias cuyas casas resultaron impactadas.

Al respecto, el embajador del Perú en Israel, Javier Sánchez-Checa, detalló que entre 3100 y 3500 peruanos con doble nacionalidad (peruana e israelí, esta última por naturalización) viven integrados en ciudades israelíes, sobre todo en Tel Aviv, Jerusalén, Beer Sheva y Ramle.

En Beer Sheva, donde reside una comunidad peruana, “fueron afectadas las viviendas de dos familias peruanas por la onda expansiva”, confirmó. ”Están bien y reciben apoyo del gobierno israelí”, acotó.

Contactados

Refirió a TV Perú que se ha contactado a 23 trabajadores peruanos residentes, quienes “están a buen recaudo” y, de momento, no han manifestado intención de abandonar Israel, país que destacó cuenta con un sistema de defensa avanzado.

Tampoco hay pedidos de repatriación de los peruanos-israelíes residentes.

En cuanto a visitantes temporales en Israel, informó, la embajada del Perú tiene registrados a diez peruanos —entre turistas y trabajadores eventuales— que esperan la reapertura del aeropuerto para salir del país.

Guerra

Mientras EE.UU. e Israel continuaron con su ofensiva e Irán redujo su lanzamiento de misiles sobre territorios israelíes y de sus aliados (uno de ellos, interceptado cuando iba hacia Turquía), un torpedo disparado desde un submarino nuclear estadounidense hundió el buque iraní IRIS Dena con 180 personas.

Es el cuarto barco hundido por un submarino tras la Segunda Guerra Mundial.

El ataque ocurrió en aguas internacionales, frente a las costas de Sri Lanka, país cuya armada recuperó cientos de cadáveres, confirmó EE.UU.

Mientras Irán busca nombrar lo antes posible al sucesor del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo muerto por los aliados el 28 de febrero, Israel advirtió que el designado será “objetivo de asesinato”.

El jefe de El Pentágono, Pete Hegseth, dijo que EE.UU. va “ganando de manera contundente” y usará bombas de gravedad de precisión.