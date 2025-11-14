El objetivo del presidente Donald Trump debe ser acabar con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y para ello debe emprender más acciones de presión sobre Caracas, declaró el exenviado especial de Estados Unidos para Venezuela Elliott Abrams.

“Será una misión cumplida (para Trump) cuando Maduro se vaya”, afirmó ayer en un foro en el Atlantic Council, laboratorio de ideas de Washington, al admitir que en el actual pulso entre la Casa Blanca y la Administración Maduro solo puede “ganar uno o el otro”.

El exdiplomático insistió en que el presidente estadounidense “debe hacer más” si quiere derrocar al chavismo. Para Abrams, Maduro encabeza un “régimen criminal”.

Mientras tanto, el Pentágono llevó a cabo su vigésimo ataque contra una embarcación que supuestamente traficaba drogas a principios de esta semana, dijo ayer un funcionario del Departamento de Defensa.

“El ataque ocurrió en el Caribe y cuatro narcoterroristas murieron; no hubo sobrevivientes”, confirmó el funcionario en un comunicado a CNN.

Chavistas tienen miedo

Mientras tanto, el presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, advirtió de “consecuencias incalculables” que podría tener una eventual guerra en el Caribe, debido a la amenaza que considera existe contra su país por el despliegue militar estadounidense bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, admitió que militares estadounidenses entrenan en su territorio por acuerdo bilateral.