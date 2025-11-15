Tras la puesta en marcha de la operación “Lanza del sur”, que incluye el portaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, y con la que Estados Unidos busca acabar con el narcotráfico en el continente, hay quienes ven cerca la caída del régimen chavista que gobierna Venezuela.

Desde el exilio, el opositor cubano José Daniel Ferrer lanzó un mensaje directo a Nicolás Maduro: “Vete ya, llévate a Diosdado (Cabello), a (Vladimir) Padrino, y a los hermanos (Jorge y Delcy) Rodríguez. Eviten terminar como Sadam Husein, Gadafi o Milosevic, ustedes son unos criminales narcoterroristas, al igual que los de La Habana”, dijo según reportó el canal NTN24.

Ferrer comparó a Maduro con los dictadores de Irak (Sadam Husein), Libia (Muamar el Gadafi) y el serbio Slobodan Milosevic, quienes acabaron ajusticiados.

En tanto, la parlamentaria estadounidense de filas republicanas, María Elvira Salazar, quien es de origen cubano, afirmó: “Durante demasiado tiempo estos criminales han inundado nuestro país de drogas, han desestabilizado nuestro hemisferio y han matado con impunidad. Esto se acaba hoy”.

Todo listo

“Lanza del sur” comprende las operaciones militares en Centroamérica y el Caribe, y el régimen venezolano afirma que lo que pretende es derrocarlo para poner un gobierno “títere”.

Rusia pidió a Estados Unidos no desestabilizar el Caribe o Venezuela y actuar de acuerdo a derecho internacional.