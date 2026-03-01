Un avión militar que transportaba nuevos billetes bolivianos se estrelló cerca de la capital de Bolivia, tras salirse de la pista e impactar contra una transitada vía en la vecina ciudad de El Alto, con el saldo de al menos 20 muertos y 30 heridos, y la penosa vista de personas al acecho para robar el dinero en lugar de auxiliar a las víctimas.

El incidente ocurrió a las 18:15 hora local del viernes, cuando el avión llegaba al aeropuerto de El Alto procedente de la ciudad de Santa Cruz. Por causas que se desconocen, la aeronave se salió de la pista e impactó contra vehículos cercanos.

Horror

El Ministerio de Defensa confirmó que su avión C-130 Hércules estaba involucrado y que transportaba 18 toneladas de billetes recién impresos al Banco Central de Bolivia.

Había ocho personas a bordo.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraban escenas caóticas de personas que acudían en masa al lugar del accidente para recoger el dinero esparcido por el suelo.

Miles

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó que hasta 30,000 personas siguieron intentando entrar en la zona restringida en la noche del viernes, y que los enfrentamientos continuaron hasta ayer de madrugada.

Las autoridades quemaron los billetes en el lugar, mientras pobladores exigían repartir el dinero entre las familias pobres.

La Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que intentaba recoger el dinero esparcido.