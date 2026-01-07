Un policía murió ayer y otros dos agentes resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, durante un enfrentamiento a balazos dentro de un búnker en Buenos Aires (Argentina) que también se saldó con un delincuente abatido y otros tres detenidos.

A las 3:30 de la madrugada, en Villa 18, San Martín, dos jóvenes escaparon al darse cuenta de la presencia policial en el lugar.

Los agentes la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) bajaron de sus patrulleros y los persiguieron dos cuadras a pie.

Llegaron a una casa, búnker de narcotraficantes, donde detuvieron a dos personas, pero un tercer delincuente disparó contra los oficiales de la Policía Bonaerense, desencadenando un tiroteo de ida y vuelta.

Abatido

Minutos más tarde, sobre la avenida Eva Perón, uno de los agresores que se dio a la fuga fue hallado abatido producto del enfrentamiento anterior.

Tres efectivos resultaron heridos y se les trasladó a centros de salud. Uno de ellos, Santiago Oleksiuk, de 27 años, quien recibió tiros en el cuerpo y en la cabeza, “falleció posteriormente a raíz de las heridas recibidas, pese a los esfuerzos médicos”, informó la Policía.

Armados

En el búnker se incautó una pistola calibre 9 mm con numeración limada, envoltorios con clorhidrato de cocaína y un chaleco antibalas.

Hay tres detenidos: Mariano Martín M. (41), Reinaldo P.M (30) y Daniel Nicolás M. (19), este último requisitoriado por el Juzgado Nacional de Menores Nº 5 desde octubre.

Los heridos están hospitalizados; el policía Nicolás Muñoz con disparos en rostro, brazo derecho y hombro y glúteo izquierdos.