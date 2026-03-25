El portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz realizará este año maniobras militares con las armadas de diez países diferentes, entre ellas la Marina de Guerra del Perú, como parte de su despliegue en mares de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica.

El USS Nimitz, uno de los más emblemáticos de Estados Unidos con 50 años en servicio, es el primer buque de su clase.

Se busca fomentar la cooperación entre armadas y fortalecer la interoperabilidad en la región, según Washington. El despliegue incluirá el intercambio de expertos y actividades de observación para las delegaciones internacionales de los países aliados de Estados Unidos.

Grupo de ataque

El USS Nimitz y su grupo de ataque realizarán ejercicios con las Fuerzas Navales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, informó el Comando Sur estadounidense en un comunicado.

Los buques circunnavegarán América como parte de su despliegue Southern Seas 2026 y realizarán escalas en puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica.

Southern Seas 2026 supone la decimoprimera edición de estos ejercicios en la región desde 2007.

Aviones de combate

El grupo de ataque del USS Nimitz, que incorpora al destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke USS Gridley, está integrado por el Ala Aérea Embarcada 17 y el Escuadrón de Destructores 9.

Estas baterías incluyen cazas F-18 Growler y EA-18G (la versión del F-18 adaptado para guerra electrónica que se usa contra Irán y se empleó en Venezuela), helicópteros polivalentes MH-60 y aviones C-2 de apoyo logístico.