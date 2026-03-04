Cerca de seis millones de billetes nuevos por un valor de 17 millones de bolivianos (8 millones 250 mil soles, al cambio) han sido sacados de circulación y los bancos rechazarán admitirlos, luego de que pobladores de El Alto los robaron de un avión militar carguero que el último viernes se salió de la pista con el saldo de 22 muertos.

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que estableció controles para evitar la circulación de los billetes que transportaba dinero para el Banco Central de Bolivia.

Cargado

El avión modelo Hércules C-130 transportaba cerca de 17 millones de billetes nuevos por un valor de aproximadamente 50 millones de bolivianos.

El Gobierno estima que el 30 % de los billetes fueron sustraídos ilegalmente por personas en el lugar del accidente.

Rescate

En el lugar del accidente quedaron grandes cantidades de billetes esparcidos por el suelo y una multitud de personas se acercó para recogerlos, mientras entorpecía las labores de rescate de los heridos.

La Policía y los bomberos dispersaron a la gente con descargas de agua y gases lacrimógenos y poco después, las autoridades dispusieron la incineración de los billetes que quedaban en el lugar.

Bancos actúan

Desde ayer, los bancos bolivianos activaron controles para evitar la circulación de las piezas robadas y que al identificar uno de estos billetes (de 10, 20 o 50 bolivianos), procederán a la retención, la invalidación y la destrucción de los mismos.

El Banco Central habilitó una aplicación digital para que quienes reciban billetes de la serie B vean si son del lote siniestrado.