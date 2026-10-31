Las protestas contra el costo de vida, que se extienden de Francia a Alemania, con miles de personas que reclaman mejoras sociales e inversiones educativas, han hecho escuchar llamados a la “revolución” y la “insurrección” en medio de la represión policial.

En Alemania, miles de personas han salido a las calles este sábado en varias ciudades para reclamar mejoras en los servicios públicos y mayores inversiones en educación, coincidiendo con Halloween.

Durante la nueva jornada de protestas en Francia contra el coste de la vida, las banderas del régimen israelí y de Estados Unidos fueron incendiadas en el techo de la estación de tranvía Jean-Macé, en la ciudad de Lyon. Algunos manifestantes también corearon consignas como “Israel asesino”, informó Hispan TV.

¿Halloween revolucionario?

El movimiento juvenil alemán Gen Z regelt (la generación Z toma las riendas) ha convocado manifestaciones en unas 30 ciudades, entre ellas para denunciar el aumento del costo de vida, la insuficiente financiación de escuelas y universidades, los problemas medioambientales y la posible reintroducción del servicio militar obligatorio.

“Somos jóvenes que ya no queremos quedarnos de brazos cruzados mientras se toman decisiones sobre nuestro futuro sin contar con nosotros”, ha señalado el movimiento en su página web. Los organizadores han insistido en el carácter pacífico de las protestas y han pedido a los participantes que mantengan el rostro visible, incluso si llevan disfraces de Halloween.

Ante las movilizaciones, las autoridades alemanas han desplegado refuerzos policiales en todo el país.

Restricciones ante protestas

En Francia, el movimiento de los ‘chalecos amarillos’ ha convocado una nueva jornada de protestas nacionales, tras las movilizaciones del 17 y el 24 de octubre, a las que se prevé que se sumen estudiantes y algunos sindicatos. Las manifestaciones se producen después de episodios de masivas protestas que han elevado la preocupación de las autoridades.

El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, ha advertido de un “riesgo muy alto de alteración del orden público” y ha anunciado el despliegue de 70 000 agentes de las fuerzas de seguridad en todo el país. Además, las autoridades han impuesto restricciones a las concentraciones y al transporte público, mientras más de 40 estaciones del metro de París han permanecido cerradas.

¿Insurrección?

Las autoridades francesas también han alertado de llamamientos difundidos en redes sociales para organizar concentraciones durante Halloween bajo consignas de “revolución” e “insurrección”. Núñez ha advertido de que estos encuentros serán prohibidos cuando supongan una amenaza para el orden público.

Las protestas francesas comenzaron a finales de septiembre, impulsadas por estudiantes de secundaria que reclamaban mejoras en edificios escolares deteriorados, más docentes y recursos educativos, así como cambios en el sistema de acceso a las universidades. Posteriormente, las movilizaciones se ampliaron con la incorporación de los Chalecos Amarillos, surgidos inicialmente en oposición al aumento de los precios de los combustibles.