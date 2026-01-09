Ante la fuerte presión de Estados Unidos, el régimen chavista, ahora a cargo de Delcy Rodríguez, inició ayer la liberación de presos políticos, aunque un número indeterminado sigue en prisión.

El presidente del Parlamento de Venezuela y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, hizo el anuncio de la liberación de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros.

La activista venezolana Rocío San Miguel es una las liberadas, según confirmó su abogada Theresly Malave. “Rocío ya está en libertad, está en condiciones estables su salud y está bien”, dijo Malave y añadió que la defensora se encuentra junto a sus familiares. San Miguel también tiene nacionalidad española.

Estados Unidos celebra

“Este es un ejemplo de cómo el presidente (Donald Trump) está usando la máxima presión para hacer lo correcto tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”, afirmó la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly.

Desde Estados Unidos, varios legisladores exigieron la inmediata liberación de todos los presos políticos. “Que no te quede ni uno solo por liberar (de las mazmorras)”, escribió el representante Carlos Giménez en su cuenta de X en mensaje directo a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy.

El reclamo fue respaldado por la congresista María Elvira Salazar. “No debe quedar duda: la libertad no se negocia por partes”, escribió Salazar.

Se disputan el petróleo

Mientras tanto, la petrolera estadounidense Chevron, la casa comercial global Vitol y otros comerciantes, productores y refinadores de petróleo están compitiendo para ganar acuerdos para las exportaciones de crudo venezolano.

Las empresas están presionando al gobierno de Estados Unidos para obtener una participación en las futuras y lucrativas exportaciones de petróleo del productor sudamericano a raíz de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, informó la agencia Reuters.