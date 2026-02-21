“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música”, señala el comunicado de la familia de Willie Colón, al dar a conocer ayer la noticia de la muerte del salsero de ascendencia puertorriqueña, conocido como el “Malo de Bronx”.

El creador e intérprete de icónicos temas como “Idilio”, “El gran varón”, “Gitana”, entre otros, falleció a los 75 años en un hospital de Nueva York, la ciudad que lo vio nacer, crecer y consolidarse como artista.

Cantaba desde los 15 años e impulsó el movimiento salsero a nivel internacional durante las décadas de 1960 y 1970.

Su primer gran éxito llegó en 1967 con el álbum El Malo, grabado junto a Héctor Lavoe. La dupla se convirtió en una de las más emblemáticas del género con producciones que conectaron con el público latino en Nueva York y el Caribe. Luego hizo una larga carrera por su lado.

Colegas de la música conmovidos

El salsero Willie González escribió un sentido mensaje tras enterarse de su partida: “Hoy mi corazón está profundamente conmovido por la partida de un gigante de nuestra música, el maestro Willie Colón”.

El Grupo Niche indicó: “Hoy despedimos con profunda tristeza a Willie Colón, trombonista, compositor, productor y referente absoluto de nuestra cultura”.

“Con profundo respeto y el corazón en clave lenta, enviamos nuestras condolencias por la partida de Willie Colón, boricua grande que convirtió el trombón en bandera y el barrio en sinfonía”, fue el homenaje de Jerry Rivera.

“Se nos va un gigante cuya música no solo marcó al Caribe, sino al mundo entero”, escribió el dominicano Wilfrido Vargas.