Enfrentamientos entre militares y miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a raíz de la muerte de su líder, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, continuaron ayer con el saldo de decenas de muertos en México.

El Gobierno indicó que 58 personas fallecieron, 25 de ellas elementos de seguridad federal, un custodio, un elemento de la Fiscalía de Jalisco, una mujer que quedó en el fuego cruzado y 30 presuntos integrantes del crimen organizado.

Además, se mató a Hugo H. “El Tuli”, operador logístico y financiero de “El Mencho”, su brazo derecho en el CJNG.

Guerra

Hasta la madrugada continuaban reportándose incendios en los Estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Zacatecas y hubo al menos 12 detenidos en Puerto Vallarta por saqueos a tiendas, luego de que grupos del cartel las vandalizaron.

Además, 1200 personas quedaron varadas en el Zoológico de Guadalajara y ahí pasaron la noche por los enfrentamientos entre militares y narcos en el exterior.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el operativo donde el domingo mataron a “El Mencho” fue de México y que Estados Unidos solo aportó información de inteligencia.

Buscan sucesor

En tanto, el CJNG evalúa designar al sucesor de “El Mencho”.

Los principales candidatos son Juan Carlos Valencia González “El 03”, hijastro de “El Mencho” y su “sucesor natural”, por quien la DEA ofrece 5 millones de dólares; y Audias Flores Silva “El Jardinero”, a cargo de las operaciones del cártel.

También están Ricardo Ruiz Velasco “Doble R”, Heraclio Guerrero Martínez “Tío Lako” y Gonzalo Mendoza Gaitán “El Sapo”.