Un barco de pasajeros que iba a Turquía con 267 personas a bordo (259 pasajeros y ocho tripulantes) zozobró este domingo frente a la costa del norte de Chipre con el saldo de ocho personas muertas y 22 pasajeros por localizar.

El accidente ocurrió poco después del mediodía, cuando el ferry de alta velocidad, de la compañía Filo Denizcilik, comenzó a hacer agua a cuatro millas náuticas del puerto de Kyrenia (Girne en chipriota).

El catamarán de alta velocidad de 40,5 metros de eslora había zarpado de Kyrenia con rumbo a Turquía cuando se topó con una fuerte tormenta.

Volcado y hundido

El ferry volcó y se hundió por completo en una zona con una profundidad de unos 514 metros, lo que genera el temor de que los desaparecidos estén atrapados en el interior del navío.

Para las labores de búsqueda extrema, Turquía movilizó un buque de la Armada capaz de operar a mil metros bajo la superficie.

Las primeras pesquisas indican que no todos los pasajeros habrían tenido chalecos salvavidas a su disposición.

Detenidos

El primer ministro de la autodenominada República Turca del Norte de Chipre, Ünal Üstel, informó que el capitán y los siete miembros de la tripulación han sido detenidos bajo la sospecha de presunta negligencia.

“Nos enfrentamos a un trágico accidente que pasará a la historia como el mayor desastre marítimo que Chipre haya sufrido”, acotó.

Algunos culpan al temporal, mientras pasajeros del barco que se hundió afirmaron que suplicaron al oficial de a bordo que “diera la vuelta”, pero este “no dio la vuelta” y el navío acabó por hundirse.