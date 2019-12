El actor argentino Sebastián Rulli descartó posible matrimonio con la actriz Angelique Boyer, e indica los motivos que lo llevaron a tomar esa radical decisión.

“Siempre lo hemos hablado con Angelique. Creo que el objetivo de vida no depende de un papel o una firma y no hay nada que lo comprometa más que la palabra y el acto de por sí. No me ilusiona en lo más mínimo. No creo en esos papeles, no creo en esos compromisos, yo creo en el amor”, expresó el actor.

Recordemos que hace unas semanas, la actriz por su parte, indicó que no está en sus planes ser madre por ahora, ya que está priorizando sus proyectos en la actuación.

“Todavía tengo para pensarlo o para prepararme paraeso, creo que es algo de debe ser del instinto y que te que debe nacer y que llegue el momento correcto y de momento no”, indicó Angelique.

La pareja, que inició su romance en el 2014, siempre se encarga de estar cerca a sus fanáticos mediante sus publicaciones en redes sociales sobre sus viajes o momentos que viven a diario.