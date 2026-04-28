El atentado contra el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, la noche del sábado 25 de abril en Washington, pone en cuestión al Servicio Secreto y los protocolos de seguridad para el mandatario.

Analistas indicaron que, si bien la seguridad impidió que lleguen cerca a Trump, no fue eficaz al permitir que el atacante, Cole Tomas Allen, ingrese con armas al hotel donde se celebraba la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Desde EE.UU., la periodista Claudia Uceda declaró ayer a Canal N que las medidas de seguridad en el hotel Washington Hilton no fueron las esperadas al no haber un detector de metales y la poca rigurosidad en la solicitud de identificación a invitados y prensa.





¿Felicitación?

Trump felicitó el accionar del personal de seguridad y negó que lo sucedido haya sido un montaje armado a su favor.

“Y el 7 de octubre tampoco ocurrió, ni la Segunda Guerra Mundial, ni el Holocausto… sí, lo he oído”, respondió Trump con ironía al ser consultado por la periodista Norah O’Donnell, de CBS, sobre esos rumores.

Cargos

En tanto, Cole Tomas Allen compareció este lunes 27 de abril ante la justicia y fue acusado por los fiscales de intentar asesinar al presidente, de transporte interestatal de armas y de disparar un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

La defensa del imputado declaró que “se le presume inocente” y resaltó que el profesor, de 31 años, “no tiene antecedentes penales ni condenas previas”.

Trump indicó que EE.UU. “tiene todas las cartas” y espera que Irán se sujete a sus condiciones para un acuerdo de paz.