Shakira fue homenajeada por su carrera artística, en su ciudad natal Barranquilla, con una estatua hecha en bronce y de 6,5 metros de altura.

La cantautora colombiana no puso asistir al evento, sin embargo, estuvo representada por sus padres: “ Me siento honrada y conmovida por este increíble reconocimiento que me hacen en mi Barranquilla, la ciudad donde nací, y donde crecí junto a mis sueños. Me emociono por mis padres y por mis hijos y por este gesto de amor y hermandad ”, manifestó en un comunicado. “ Cada día los llevo en mi corazón, porque cada barranquillero y barranquillera son mis hermanos y hermanas y la inspiración de mi vida desde mi infancia ”.

La estatua de Shakira fue realizada por Yino Márquez y trabajaron más de 30 obreros durante varios meses. Además, dicha escultura muestra a la artista moviendo sus caderas y tiene una falda que se convierte en olas, este detalle fue elaborado en aluminio que luego fue cubierto con un esmalte barniz para evitar que la intemperie lo destruya.

“Para la fabricación de esta escultura iniciamos primero modelándola en arcilla, luego le sacamos molde en silicona y fibra de vidrio, y al final la vaciamos en bronce. Es un vaciado en bronce y partes en aluminio”, expresó Márquez, citado en un comunicado de la Alcaldía de Barranquilla.

A través de sus redes sociales, Shakira compartió una serie de fotos donde se visualiza a sus padres y al alcalde de Barranquilla junto a su estatua.

“1- Hace feliz compartir esto con mis padres y en especial con mi madre en el día de su cumpleaños. 2 - Emojis de chispitas de alegría. 3 - Mis padres, el alcalde y yo ¡allí atrás vigilando! 4- Ay, y esta dedicatoria. Esto es demasiado para mi corazoncito. 5 - Mis papitos y mis hermanos con nuestro alcalde”, escribió la intérprete de ‘Hips don’t lie’ en Instagram.

La emotiva dedicatoria que tanto la conmovió dice: “ Un 2 de febrero de 1977 nace en Barranquilla para el mundo: un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas y unos pies descalzos que marchan por el bien de la niñez y de la humanidad ”.

