Tropas y misiles están desplegados en las bases estadounidenses en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Jordania y Omán, así como buques en el Golfo Arábigo y el Mediterráneo, listos para el ataque de Estados Unidos e Israel dirigido a derrocar al régimen de Alí Jamenei en la República Islámica de Irán.

Múltiples aviones estadounidenses KC-135R stratotanker de reabastecimiento despegaron de la Base Aérea de Al-Udeidm, en Catar, en operaciones de entrenamiento con cazas F-15E Strike Eagle y F-16, de mayor magnitud a las realizadas en Venezuela por orden de Donald Trump.

Las bases estadounidenses han reforzado sus defensas con sistemas THAAD y baterías Patriot para interceptar respuestas misilísticas iraníes, en represalia a una incursión estadounidense-israelí que Irán cree puede ser aérea y terrestre, por lo que ha desplegado tropas en sus fronteras.

China, que envía equipos para misiles y radares, apoya a Irán igual que Rusia, materialmente, pero no pelearán a su lado.

Respuesta lista

Irán no se ha cruzado de brazos y tres aviones de transporte militar Antonov An-124 Ruslan y uno Ilyushin Il-76 llegaron a Teherán desde Rusia.

Llevaron equipos y armas a Irán, incluidos helicópteros de ataque Mi-28.Irán continúa realizando pruebas de misiles balísticos y desplegó mil drones estratégicos en su arsenal subterráneo.

Y presentó una red de “ciudades subterráneas de misiles” que mejoran su capacidad de guerra.