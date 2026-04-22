Pocas horas luego de advertir que hoy atacaría “como nunca” a Irán, si no firmaba un acuerdo de paz que acepte las condiciones de Washington, el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, retrocedió y extendió el alto al fuego temporal con la república islámica.

La tregua será hasta que las autoridades del país persa presenten una propuesta unificada rumbo a la segunda ronda de negociaciones estadounidenses-iraníes.

Aunque la tregua se mantiene, EE.UU. continuó con el emplazamiento de sus fuerzas armadas para atacar a Irán.





Explicación

“Dado que el gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es inesperado, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de Truth Social.

Recalcó que hasta que lo anterior ocurra, las fuerzas armadas de EE.UU. mantendrán bloqueado el Estrecho de Ormuz.

Amenaza

Antes, Trump había indicado que se presiona a Irán para lograr “un gran acuerdo” a horas de que expirase la tregua inicial, que debía acabar hoy: “Van a tener que negociar y, si no lo hacen, atacaremos como nunca antes”.

Sin embargo, Pakistán, que cumple labores de intermediación para acabar con la guerra en Medio Oriente y promueve una segunda reunión entre estadounidenses e iraníes en Islamabad, pidió “considerar la extensión del alto el fuego y dar una oportunidad al diálogo y la diplomacia”.