Venezuela “aniquilará” a aquellos que decidan atacarle, advirtió su ministro de Interior, Diosdado Cabello, ante la movilización de las fuerzas de Estados Unidos que en el Caribe se alistan para atacar a territorio venezolano y derrocar al dictador Nicolás Maduro.

Cabello, quien es brazo derecho de Maduro y visto como el primero en la sucesión en caso de la muerte o la captura del presidente, aseguró que Estados Unidos “desconoce la madera de la que están hechos los venezolanos” así como “su capacidad de resistencia”.

Advertencia

Esas palabras se suman a las que, poco antes, formuló el mismo Maduro al llamar a dar la vida por Venezuela si es atacada.

“Seas civil, seas político, seas militar, seas policía, está prohibido fallar, la patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio, si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida si es necesario”, exclamó.

Hoy, Venezuela celebrará un desfile militar aéreo. En el aniversario de la Aviación Militar Bolivariana, exhibirá a sus cazas F-16 y SU-30MK2, de primera línea si el país es atacado.

Ataque

Todo ello se da mientras la Marina de Estados Unidos difundió nuevas imágenes de operaciones nocturnas que, en simulación de acciones de ataque, desarrolló el portaaviones nuclear USS Gerald R. Ford en el mar Caribe.

Las pruebas muestran maniobras aéreas sobre la cubierta del portaaviones, donde el personal guio despegues y aterrizajes con barras luminosas en un entorno de baja visibilidad.

Aviones caza F/A-18E Super Hornets de Estados Unidos volvieron a violar el espacio aéreo de Venezuela.