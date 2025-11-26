Múltiples cazas F/A-18 junto a un bombardero B-52H de Estados Unidos volaron frente a la costa de Venezuela, cerca de la capital Caracas; mientras tropas norteamericanas entrenan para neutralizar a las acciones defensivas y ejecutar desembarcos en territorio venezolano.

En espera del visto bueno del presidente estadounidense, Donald Trump, se vienen planificando, a detalle, las acciones destinadas a derrocar al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y colocar en el poder a políticos de la oposición vinculados a la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Los aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron las aguas cerca de la costa de Venezuela.

Sucedió antes de que el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, llegue a Trinidad y Tobago, donde ayer se reunió con la primera ministra Kamla Persad-Bissessar.

En Trinidad y Tobago están asentados radares, misiles y soldados norteamericanos.defensa. Además, marines estadounidenses se entrenaron para enfrentarse a los sistemas de defensa aérea rusos S-300, que usa Venezuela, en el ejercicio Resolute Hunter 26-1 en la Estación Aérea Naval de Fallon, en Nevada.

En tanto, Venezuela amenazó a las aerolíneas internacionales con quitarles sus derechos de tráfico si no reanudan los vuelos al país. Con vuelos civiles, Maduro cree que Estados Unidos no se atreverá a lanzar misiles que puedan impactarlos.

Cuba ha desplegado radares de defensa antiaérea en apoyo a Venezuela, a la que informa sobre movimientos enemigos.