Aunque fuera del Caribe, en el lado del Pacífico, Estados Unidos realizó tres “ataques cinéticos” contra igual número de narcolanchas y abatió a ocho traficantes, informó el Comando Sur, mientras mantiene el cerco sobre Venezuela y sus aviones militares volaron sobre el mar venezolano en espera de órdenes para atacar en tierRa.

Se informó que en los ataques se emplearon misiles cinéticos, proyectiles no explosivos que por la potencia de su lanzamiento tienen inmensa fuerza destructiva.

Ello se da como señal de poder dirigida al mandatario venezolano Nicolás Maduro mientras se intensifican los preparativos de Estados Unidos (EE.UU.) para atacar a Venezuela.

Misión

Un Boeing KC-135R Stratotanker voló frente a la costa de Venezuela, en el mar Caribe, lo que confirmó la actividad de bombarderos y cazas estadounidenses en la zona (con traspondedores apagados para no ser detectados por radares), a los que abastecía en vuelo.

Misiles

Fuentes de inteligencia indicaron que los vuelos buscarían identificar la ubicación de las defensas aéreas venezolanas, sobre todo de las baterías de misiles rusos S-300, las más poderosas de Venezuela, para cuando se lancen los ataques de aviones a tierra anunciados por el presidente Donald Trump.

Apoyo vecino

Además, Trinidad y Tobago, que se encuentra a solo 11 kilómetros de Venezuela, autorizó a Estados Unidos el empleo de sus aeropuertos, cielo y territorio para las operaciones militares que Washington ordene.

También, un vuelo civil de JetBlue evitó chocar con un avión militar de EE.UU. que en cielo venezolano iba con su traspondedor apagado.