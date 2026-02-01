El Helicoide, edificio futurista de Caracas de la década de 1950, utilizado por el chavismo como lugar de detención y tortura de presos políticos, se convertirá en “un centro social, deportivo, cultural y comercial”, anunció la presidenta Delcy Rodríguez, al informar de una amnistía general a todos los detenidos por razones políticas.

Concebida originalmente como centro comercial, en este edificio inconcluso funcionan las sedes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y otros, según la ONG Foro Penal.

El Helicoide ha sido descrito por diversas organizaciones como el “centro de tortura más grande de América Latina” y allí aún permanecen detenidos dirigentes opositores y colaboradores cercanos a María Corina Machado, como Freddy Superlano y Jesús Armas.

Además, allí han muerto varios presos, como el opositor Fernando Albán y el general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez.

“Es por presión”

María Corina Machado aseguró ayer que la Ley de Amnistía para los presos políticos anunciada por la presidenta encargada “no es algo voluntario que ha hecho el régimen, sino que responde a la presión del gobierno de Estados Unidos”. Hizo votos por el pronto retorno de la democracia en su país.

La embajadora estadounidense Laura Dogu llegó ayer a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos.