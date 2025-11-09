Dos bombarderos pesados norteamericanos Boeing B-52H Stratofortress volaron sobre la costa venezolana, a solo 65 kilómetros de Caracas, mientras Venezuela recibió misiles rusos capaces de repeler un ataque de Estados Unidos para derrocar al régimen de Nicolás Maduro.

A la par, radares venezolanos detectaron una aeronave volando a 67,000 pies de altura que, según fuentes de inteligencia, sería un Lockheed U-2 “Dragon Lady” o un Northrop Grumman RQ-4 “Global Hawk”, en misión de recopilación de información antes de lanzar ataques en tierra.

Aviones caza

En respuesta, Venezuela desplazó por los aires a sus cazas Sukhoi SU-30 y F-16. Estados Unidos viene identificando blancos venezolanos: Palacio de Miraflores (casa de Gobierno), edificios de la cúpula en el poder, reservorios de combustible, aeropuertos y emplazamientos de misiles y defensas aéreas, entre otros.

Armas rusas

En tanto, Rusia confirmó que entregó a Venezuela nuevos sistemas de defensa aérea Pantsir-S1 y BuK-M2 de corto y medio alcance para mejorar las capacidades de defensa antiaérea.

Además, podría entregar misiles balísticos hipersónicos de largo alcance Oreshnik y Kalibr para disuadir ataques estadounidenses, confirmó el primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Alexei Zhuravlev.

Washington publicó una foto de un bombardero pesado Boeing B-52H en la costa de Venezuela, con tierra a la vista.