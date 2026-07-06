Al reducirse al mínimo las esperanzas de rescatar a personas vivas debajo de los escombros producto de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio, Venezuela dio paso ayer a priorizar los trabajos de remoción de escombros para limpiar las zonas devastadas y retirar cadáveres.

Ante la disminución de las probabilidades de localizar supervivientes, las labores de búsqueda han dado paso a la retirada de escombros, muy a pesar de familiares de los desaparecidos.

Retiro

En tal contexto, los equipos internacionales de rescate han comenzado a abandonar Venezuela, al ver como casi imposible el rescate de heridos.

En las calles de las localidades de La Guaira, zona cero de la devastación, la maquinaria pesada avanzó ayer hacia las zonas más afectadas y comenzó el retiro de bloques de cemento y ladrillos.

El Gobierno aprobó medidas para apoyar a los damnificados, como una ayuda mensual durante los próximos seis meses.

Desplazados

Eso se da cuando la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) confirmó un flujo de desplazamientos de damnificados que abandonan La Guaira, el estado más afectado por la catástrofe, hacia regiones que no sufrieron daños considerables, como Táchira, Zulia y Delta Amacuro.

No se descarta que algunos incluso busquen luego migrar fuera del país.

También se confirmó que más de 10,700 personas permanecen en campamentos temporales tras los terremotos en Venezuela, mientras continúan las labores de rescate y remoción de escombros.