Aunque afirmó que no es un tema que le incumbe a su país, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estimó en mil millones de dólares el precio de la isla ártica de Groenlandia, que el gobernante de Estados Unidos (EE.UU.) Donald Trump está interesado en apoderarse.

“La superficie de Groenlandia es un poco mayor (que Alaska que Rusia vendió a Estados Unidos en el siglo XIX) Si comparamos con los precios de entonces del oro, esa cifra sería mayor, seguramente cercana a los mil millones. Yo creo que Estados Unidos puede llegar a esa cifra”, añadió.

Putin recordó que Rusia tiene experiencia histórica al respecto con la venta de Alaska, que Washington compró en 1867 al zar Alejandro II por 7,2 millones de dólares.

En Davos, Suiza, afirmó que Dinamarca siempre trató a Groenlandia como una colonia y de manera “bastante dura, por no decir cruel”, informó la agencia TASS.

Luego, se mostró convencido de que Washington y Copenhague acabarán por llegar a un acuerdo.

CUMBRE. Los líderes europeos reunidos en Davos expresaron su frustración porque la crisis por Groenlandia ha eclipsado las discusiones sobre la guerra en Ucrania.

Horas antes, Trump moderó su postura descartando el uso de la fuerza militar y sugiriendo que se avanza hacia un “acuerdo” que no necesariamente implica la compra total de Groelandia, sino una mayor presencia soberana de EE.UU. con bases militares.

Dinamarca mantiene firmemente su posición de que la soberanía de Groenlandia no está a la venta.