La impresionante erupción de un volcán de lodo en el municipio de San Juan de Urabá, departamento de Antioquia, en Colombia, ha causado graves daños en la zona urbana y rural de la citada localidad, donde se ha cortado carreteras y el servicio eléctrico con el riesgo de que suceda lo mismo con el de agua potable.

La reciente erupción, que generó gran alarma por la expulsión de lodo y una columna de fuego, se registró a cuatro kilómetros del casco urbano.

Por el fenómeno natural, que se conoce técnicamente como diapirismo de lodo, las autoridades no reportaron víctimas mortales ni heridos, aunque los daños materiales y operativos son considerables.

Graves agrietamientos

La vía principal que conecta San Juan de Urabá con las localidades de San Juancito y Calle Larga sufrió graves agrietamientos y quedó cubierta por capas de lodo de hasta tres metros de altura.

Además, servicios públicos resultaron afectados y el tanque de almacenamiento del acueducto municipal resultó destruido, con el saldo de varias comunidades sin servicio de agua potable.

Concentración de gases

Además, la zona afectada permanece sin servicio de energía eléctrica, ya que el fuego sigue presente debido a la alta concentración de gases y solo podrá ser extinguido de manera natural antes de que se restauren los servicios.

De manera preventiva, se ordenó la evacuación de viviendas cercanas al cráter del volcán para evitar daños personales por posibles nuevas explosiones o incendios de vegetación seca.

Agua potable

Debido a la magnitud del evento, el suministro de agua potable se encuentra en riesgo inminente de agotarse, por lo que solicitaron atención urgente de entidades gubernamentales para evitar que la comunidad quede sin acceso al líquido.

