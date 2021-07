En México, una joven le dio un a lección viral a su pareja, luego de que éste realizase un condenable acto.

Daniela se enteró de que su pareja había abandonado a su perrita Navy solo por el hecho de no ser de raza. Por ello, decidió cobrar venganza realizando la misma acción, pero con cambio de personajes: dejándolo abandonado en el mismo lugar en el que él dejó al animal.

En el video mexicano, que luego se hizo viral, la joven novia empieza diciéndole que le desea brindar una gran sorpresa, por lo que le venda los ojos y le hace pasar unos papeles posando frente a la cámara.

Los papeles, lejos de reflejar una bonita sorpresa, decían: “Abandoné al perro de mi novia”, “Por no ser de raza”, “Pero mi mejor amigo me delató”, “Y se lo confesó a mi novia”, “Y ahora sufriré las consecuencias”.

Daniela le recuerda entonces que él siempre había querido un perro de raza, y pensando en la posible sorpresa él se ilusiona. “Es el Golden que te pedí”, dice con los ojos tapados. El joven empieza a silbar al aire, como llamando al cachorro, y Daniela le lleva a un aparte para seguir con la sorpresa.

Entonces la joven comienza a ironizar: “Tú eres una buena persona y te agradezco mucho que aunque Navy era mi perrita, tú siempre la quisiste muchísimo. Ahora vas a tener la oportunidad de algo que siempre has querido… Pero vas a tener que contar 15 segundos en alto, y luego, te quitas la venda”.

Cuando la cuenta termina, Daniela ya está en el coche junto con el mejor amigo del novio, quien lo delató, y la persona que graba. El perrito abandonado Navy también los acompaña.

El novio se da cuenta y avanza hacia el vehículo, intentado mostrarse sorprendido: “¿Cómo la encontraste?”. “La encontré donde la dejaste. ¿Cómo te atreviste a hacerle eso?, interroga la joven a su ya expareja.

El afectado y aún sorprendido joven intenta escudarse: “Déjame que te explique” y Daniela le responde: “¿Qué me vas a explicar? No hay nada que explicar: me queda muy claro la clase de persona que eres. Vas a sentir lo mismo que le hiciste sentir a Navy”.

El amigo que lo delata acelera el auto y dejan también “abandonado” al exnovio.