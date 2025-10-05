A sus 100 años, Ruth Lemay ha saltado a la fama al ser la protagonista de video que se hizo viral en redes sociales donde se le ve haciendo ejercicios en un gimnasio.
La bisabuela centenaria va al gimnasio tres veces por semana, donde maneja bicicleta y camina más de un kilómetro y medio.
Ella vive en Virginia Beach, en el estado de Virginia, Estados Unidos.
El clip, en el que Lemay explica su rutina de ejercicios, ha acumulado cerca de 600 mil “me gusta”.
Ella atribuye su buena salud y longevidad a la actividad física y a una dieta saludable.
Lemay nació en junio de 1925. “Siempre he hecho ejercicio”, declaró la centenaria a TODAY.com. “Puede que esté un poco cansada después de montar en bicicleta y caminar, pero no pasa nada”, añadió.