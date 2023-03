Esto pasó en Gran Canaria, España, donde un informe del diario ‘Canarias 7′, está dando la vuelta al mundo, tras conocerse que una mujer de 85 años de edad, lleva más de 2 años durmiendo en los pasillos de un hospital en el que vive su hijo como médico residente.

La anciana quedó viuda hace 7 años y con el 80% de su cuerpo con discapacidad, ella prefiere dormir en los pasillos del hospital en el que está su hijo como residente, para poder verlo todos los días, ya que sus otras dos hijas, no viven en Gran Canaria.

Ante el escándalo tras el informe emitido por ‘Canarias 7′, se supo que la mujer no cumplía con los requisitos para ser ingresada como interna del hospital en el que duerme en los pasillos y el diario ‘La Vanguardia’, lo cuenta así: “Francisca M., quien percibe una pensión, no puede acceder por los cauces ordinarios a una plaza residencial en este centro público de gestión privada, pese a su dependencia grado I y su discapacidad del 80 por ciento que le lleva a ayudarse de un andador para caminar, al no cumplir los requisitos, según explica la consejera insular de Políticas Sociales, Isabel Mena”.

