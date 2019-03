Acto de escolar se vuelve viral: "No tengo dinero, pero le regalo el gallo más bonito"

El noble acto de un escolar se ha viralizado en las redes sociales. Ocurrió durante el cumpleaños de su maestra en la escuela primaria Virginia Abigail Garza López en Tamaulipas, México.

El menor no tenía dinero para comprarle un obsequio, pero se le ocurrió darle un gallo que según él es "el más bonito que tenía".

La profesora, Esthefany Guadalupe Gutiérrez Hernández, contó a través de las redes sociales que su alumno le había contado días antes de su cumpleaños de que no tenía dinero, pero que quería regalarle algo lindo.

"Yo sonreí y con un sentimiento que involucraba alegría y tristeza al mismo tiempo, respondí que no era necesario el obsequio, con su intención era más que suficiente", contó la maestra.

Añadió que en el día de su cumpleaños, el menor se acercó y le dijo que tenía su regalo, pero escondido.

"Después de unos minutos llegó con una caja de cartón en sus manos, perforada por un costado y un hilo la envolvía para dar firmeza al obsequio, me quedé sorprendida”. Se trataba de un gallo.

"Es un gallito maestra, escogí el más bonito que tenía para traérselo, no tengo dinero para comprarle nada, pero espero le gusten los gallos y no se preocupe, busqué con los vecinos quien me diera ‘rait’ (jalada) a la escuela para poder traerle su regalo”, es lo que le habría dicho el pequeño, contó la maestra quien finalizó su publicación con un "Gracias por recordarme por qué amo mi profesión”.

