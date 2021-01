Una penosa situación vivió una mujer en Colombia. Fernanda Echeverry viajaba de Puerto Asis a ciudad de Cali, junto a su perrito, pero este se lo entregaron muerto al llegar a su destino.

Echeverry voló en la aerolínea EasyFly el pasado 13 de enero y en el aeropuerto le negaron la opción de llevarlo en el área de pasajeros por políticas de la aerolínea.

Entonces le dieron la opción de llevarlo en la bodega del avión, a lo que ella no tuvo opción y aceptó, sino perdería el vuelo. Sin embargo, al llegar a su destino, vivió una trágica situación.

“Cuando me bajé del avión corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante, estaba debajo de todas las maletas sin vida, no lo ubicaron como debían y no le dieron el espacio suficiente para poder respirar”, contó la joven en su cuenta de Instagram.

El penoso hecho fue denunciado por la propia Fernanda Echeverry en las redes sociales. El mismo fue acompañado de fotos junto al lado de su mascota, de nombre Homero, quien falleció a causa de hipotermia y hipoxia.

