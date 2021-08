¡Atención! Los talibanes se han vuelto tendencia en las redes sociales tras tomar el poder en Afganistán, y uno de los temores fundados más crecientes son por los derechos de las mujeres, sobre todo por las reglas que impusieron en su régimen de 1996-2001 donde, entre otras cosas, se prohibió la educación femenina.

En conferencia de prensa, el principal portavoz talibán, Zabihulla Mujahid, aseguró que a la mujer se le permitirá trabajar y estudiar, pero en el marco de la ley islámica.

“Vamos a permitir que las mujeres trabajen y estudien (...) Las mujeres van a ser una parte muy activa en la sociedad, pero en el marco del islam. Se necesita a las mujeres y se les va a permitir trabajar”, expresó.

Sin embargo, existe escepticismo en la comunidad internacional con estas primeras declaraciones de los talibanes. La Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán (Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, RAWA) publicó un listado con las 29 prohibiciones y maltratos que sufren las mujeres bajo el mandato talibán.