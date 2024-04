En medio del racionamiento de agua en Bogotá, el alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán, sugirió bañarse en pareja en solo tres minutos y si alguien no va salir a la calle que no lo haga para así ahorrar el recurso vital.

Una de las recomendaciones más inusuales del alcalde es la sugerencia de no bañarse si se va a permanecer en casa durante el fin de semana y que se deben de bañar en pareja. El mandatario explicó que reducir drásticamente el tiempo de baño puede tener un impacto significativo en el ahorro de agua.

“Si el domingo no va a salir de su casa, aproveche y no se bañe. Aguante en la casa durante el fin de semana y el lunes va y se baña”, expresó Galán durante una entrevista al canal de televisión Caracol. “Cuando uno tiene hijos sabe que eso no es tan grave, uno dice ‘uy papito’, pasemos de agache (disimularse) y solamente lo necesario”, agregó.

Todo por el Fenómeno El Niño

Galán reveló que ha reducido el tiempo que tarda en ducharse a solo tres minutos. Otra sugerencia del alcalde es fomentar el baño en pareja como un ejercicio pedagógico de ahorro de agua.

“Se trata de un ejercicio pedagógico de ahorro de agua, no de otras cosas. Ese tipo de cosas nos van a ayudar mucho. Esos cambios de comportamientos son claves”, enfatizó Galán.

Bogotá y algunos municipios aledaños tienen racionamiento de agua desde este jueves por el bajo nivel de los embalses que causa el fenómeno El Niño. Como consecuencia de la sequía que ocasiona El Niño, tres embalses que abastecen de agua a la ciudad tienen bajos niveles, explicó Galán.