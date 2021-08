La modelo Anastasia Pokreshchuk, la ucraniana de 32 años de edad obsesionada por conseguir los pómulos más grandes del mundo se ha vuelto viral en las redes sociales al compartir fotografías de su ‘antes y después’.

Lo seguidores de la influencer han quedado en shock al ver una foto de ella antes de someterse a las extremas cirugías estéticas que se aplicó en la cara.

De ella se sabía que había invertido hace 6 años - cuando tenía 26 - más de $2000 solo para rellenarse las mejillas. Este fue el primer paso para cambiar radicalmente la fisonomía de su rostro. Luego, la modelo se animó a operarse los labios, mejillas y comisuras de la boca; además de remodelarse la mandíbula y el mentón.

Anastasia Pokreshchuk, su foto antes de las cirugías

Antes de tener el cabello rosado brillante y mejillas grandes, Anastasia Pokreshchuk solía tener un aspecto mucho más tonificado con cabello oscuro, cejas más delgadas y mejillas más pequeñas y naturales.

Tras su radical transformación, recibió comentarios de todo tipo.

“Después de recibir las inyecciones y ver los cambios en mis mejillas, me enamoré de ellas. Yo mismo me inyecto regularmente otras partes de la cara. Entiendo que se ven raros para otras personas, pero no me importa”, dijo Pokreshchuk anteriormente.

La modelo dijo que los rellenos aumentaron su confianza en sí mima. “Me avergonzaba de todo; de mi voz, de mi apariencia. Fue un trabajo muy duro. Creo que antes era fea. Mi mamá piensa que antes era naturalmente hermosa, pero ahora piensa que me veo más exótica y mis amigos dicen que mi nueva apariencia es mejor porque antes me veía como un ratón gris“, comentó.

“Algunas personas me han dicho que soy una perr* fea y que debería suicidarme, pero cuando lo veo, me río y lo ignoro”, agregó.